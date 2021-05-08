Больше всего новых случаев ковида зафиксировано в Киеве и в Днепропетровской области
Коронавирусом за прошедшие сутки заболели еще 8 710 украинцев.
За прошедшие сутки, 7 мая, в Украине было зафиксировано 8 710 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 374 ребенка и 193 медработника.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Летальных случаев - 370.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев - 753 случая;
- Винницкая область - 225 случаев;
- Волынская область - 221 случай;
- Днепропетровская область - 668 случаев;
- Донецкая область - 569 случаев;
- Житомирская область - 269 случаев;
- Закарпатская область - 121 случай;
- Запорожская область - 424 случая;
- Ивано-Франковская область - 165 случаев;
- Киевская область - 370 случаев;
- Кировоградская область - 143 случая;
- Луганская область - 264 случая;
- Львовская область - 478 случаев;
- Николаевская область - 286 случаев;
- Одесская область - 366 случаев;
- Полтавская область - 317 случаев;
- Ровенская область - 475 случаев;
- Сумская область - 352 случая;
- Тернопольская область - 264 случая;
- Харьковская область - 623 случая;
- Херсонская область - 227 случаев;
- Хмельницкая область - 378 случаев;
- Черкасская область - 314 случаев;
- Черновицкая область - 105 случаев;
- Черниговская область - 333 случая.
За все время пандемии в Украине заболели 2 114 138 человек, выздоровели 1 750 570 человек, летальных случаев - 46 200 и было проведено 9 633 983 ПЦР-тестирования.
Напомним, Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов призвал украинцев продолжать придерживаться карантинных ограничений, несмотря на улучшение ситуации с заболеваемостью.