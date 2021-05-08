Больше всего новых случаев ковида зафиксировано в Киеве и в Днепропетровской области

Коронавирусом за прошедшие сутки заболели еще 8 710 украинцев.

За прошедшие сутки, 7 мая, в Украине было зафиксировано 8 710 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 374 ребенка и 193 медработника.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Летальных случаев - 370.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 753 случая;

- 753 случая; Винницкая область - 225 случаев;

Волынская область - 221 случай;

Днепропетровская область - 668 случаев;

Донецкая область - 569 случаев;

Житомирская область - 269 случаев;

Закарпатская область - 121 случай;

Запорожская область - 424 случая;

Ивано-Франковская область - 165 случаев;

Киевская область - 370 случаев;

Кировоградская область - 143 случая;

Луганская область - 264 случая;

Львовская область - 478 случаев;

Николаевская область - 286 случаев;

Одесская область - 366 случаев;

Полтавская область - 317 случаев;

Ровенская область - 475 случаев;

Сумская область - 352 случая;

Тернопольская область - 264 случая;

Харьковская область - 623 случая;

Херсонская область - 227 случаев;

Хмельницкая область - 378 случаев;

Черкасская область - 314 случаев;

Черновицкая область - 105 случаев;

Черниговская область - 333 случая.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2 544 человека, выздоровели 19 408 человек и проведено 87 641 тестирование, в частности, методом ПЦР - 39 126, методом ИФА - 14 791 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 33 724.

За все время пандемии в Украине заболели 2 114 138 человек, выздоровели 1 750 570 человек, летальных случаев - 46 200 и было проведено 9 633 983 ПЦР-тестирования.

Напомним, Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов призвал украинцев продолжать придерживаться карантинных ограничений, несмотря на улучшение ситуации с заболеваемостью.