В Черкассах горел шелковый комбинат

Занялась ткань в рулонах на складе.

В Черкассах спасатели ликвидировали пожар на территории Черкасского шелкового комбината.

Об этом сообщили местные чрезвычайники.

"7 мая в 11:28 в Центр управления в чрезвычайных ситуациях поступило сообщение о пожаре на территории ЗАО "Черкасский шелковый комбинат"", - говорится в сообщении.

Фото: ck.dsns.gov.ua

Известно, что занялась ткань в рулонах на первом этаже трехэтажного складского здания.

Пожар на объекте ликвидировали 65 спасателей, среди них - курсанты дежурного караула учебной пожарно-спасательной части Черкасского института пожарной безопасности имени Героев Чернобыля.

Фото: ck.dsns.gov.ua

Фото: ck.dsns.gov.ua

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. В 12:59 пожар потушили.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, в Виннице произошел крупный пожар в офисном здании на улице Бевза, в результате погиб человек.

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