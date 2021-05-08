Еще 37 человек умерли в результате ковида в Киеве

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 753 больных коронавирусом. Умерли 37 человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"753 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 37 человек. Всего за период пандемии в городе 4 787 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 198 721", - сообщил Кличко.

Заболели 410 женщин в возрасте от 18 до 97 лет, 315 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет. А также 13 девочек от 1 до 17 лет и 15 мальчиков от 1 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализированы 93 больных коронавирусом, а также 129 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1 268 человек. Всего коронавирус преодолели 127 886 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе - 113, в Соломенском - 110 и в Дарницком районе - 103 случая", - отметил городской голова.

Напомним, в пятницу, 7 мая, в Украине было зафиксировано 8 710 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 374 ребенка и 193 медработника. Летальных случаев - 370.