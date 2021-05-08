В Украине от ковида за сутки привились 36 046 человек

По состоянию на 7 мая в список ожидания вакцинации записались 525 881 человек.

За прошедшие сутки, 7 мая, в Украине от коронавируса привились 36 046 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Прививки проводились 241 мобильной бригадой по иммунизации в 1 608 пунктах вакцинации.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • г. Киев - 753 случая / 5032 прививки;
  • Винницкая область - 225 случаев / 1939 прививок;
  • Волынская область - 221 случай / 718 прививок;
  • Днепропетровская область - 668 случаев / 3574 прививки;
  • Донецкая область - 569 случаев / 1133 прививки;
  • Житомирская область - 269 случаев / 741 прививка;
  • Закарпатская - 121 случай / 597 прививок;
  • Запорожская область - 424 случая / 1516 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 165 случаев / 1201 прививка;
  • Киевская область - 370 случаев / 2662 прививки;
  • Кировоградская область - 143 случая / 1088 прививок;
  • Луганская область - 264 случая / 670 прививок;
  • Львовская область - 478 случаев / 3215 прививок;
  • Николаевская область - 286 случаев / 857 прививок;
  • Одесская область - 366 случаев / 1618 прививок;
  • Полтавская область - 317 случаев / 673 прививки;
  • Ровенская область - 475 случаев / 1256 прививок;
  • Сумская область - 352 случая / 1078 прививок;
  • Тернопольская область - 264 случая / 578 прививок;
  • Харьковская область - 623 случая / 198 прививок;
  • Херсонская область - 227 случаев / 1940 прививок;
  • Хмельницкая область - 378 случаев / 1184 прививки;
  • Черкасская область - 314 случаев / 995 прививок;
  • Черновицкая область - 105 случаев / 475 прививок;
  • Черниговская область - 333 случая / 1108 прививок.

С начала вакцинальной кампании привиты 857 798 человек. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 446 человек (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).

По состоянию на 7 мая в список ожидания вакцинации записались 525 881 человек.

Напомним, Украина подписала контракты о поставках 42 млн доз вакцины от коронавируса до конца текущего года, необходимо еще около 5 млн доз.

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