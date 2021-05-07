Четырех украинских альпинистов эвакуировали с вершины в Гималаях, - МИД

Украинские дипломаты в Индии и Непале ищут пути их возвращения на Родину.

Четверо украинских туристов, которые застряли в горах Непала после восхождения на одну из вершин в Гималаях, уже доставлены спасательным вертолетом в Катманду.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, передает Укринформ.

Он сообщил, что украинские дипломаты в Индии и Непале ищут пути их возвращения на Родину.

"Посольство Украины в Индии и почетное консульство в Непале находится на связи с четырьмя украинскими туристами, которые совершали восхождение на вершину Мера в Гималайских горах. При содействии украинских дипломатов 7 мая группе удалось добраться в Катманду на спасательном вертолете. Сейчас прорабатываются возможности их репатриации", - отметил Николенко.

Как пояснил представитель МИД , ситуация осложняется тем, что в Непале действуют строгие карантинные ограничения. В связи с этим непальское правительство с 3 мая приостановило внутреннее авиасообщение, а 6 мая - международное. Запреты предварительно будут действовать до 14 мая. Он добавил, что на поиски путей выезда из страны также негативно влияет стремительное распространение коронавирусной болезни в Индии, которая обычно выступает транспортным хабом для туристов в Непале.

Николенко сообщил, что украинское посольство официально обратилось к непальской власти с просьбой предоставить нашим гражданам содействие в скорейшем возвращении в Украину и вместе с почетным консулом в Непале держат это дело на контроле.

Две украинки, Ирина Кишакевич и Ольга Болдариева, которые в составе группы украинских туристов совершали восхождение на пик Мера в Гималаях и застряли на третий день после восхождения на высоте 5000 метров в связи с локдауном в Непале, 6 мая из Фейсбука попросили помощи в эвакуации из Непала четырех украинских туристов.