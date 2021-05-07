Запорожская и Полтавская области с 7 мая выйдут из "красной" зоны

Они были на локдауне меньше месяца.

Запорожская и Полтавская области с 7 мая выйдут из "красной" зоны
Фото: news.dtkt.ua

Запорожская и Полтавская области с 7 мая выйдут из зоны действия "красного" уровня эпидемической опасности.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов со ссылкой на внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, состоявшееся 6 мая.

На нем было принято решение отменить "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Полтавской областей с 00:00 7 мая 2021 года.

Они переходят в "желтую" зону.

Напомним, что "красную" зону в Полтавской области ввели с 15 апреля, а в Запорожской - с 9 апреля.

С 7 мая в "красной" зоне останется только Сумская область.

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