В Украине обнаружили еще 6 038 случаев ковида, 374 человека умерли

За сутки выздоровели 14 351 человек, госпитализированы 1 849 пациентов, вакцинировали 24 494 человека.

В Украине обнаружили еще 6 038 случаев ковида, 374 человека умерли
Фото: Єлизавета Серватинська

В среду, 5 мая, в Украине провели 36 945 тестирований методом ПЦР и обнаружили 6 038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 271 ребенок и 113 медработников.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Сообщается также, что за минувшие сутки от ковида выздоровели 14 351 человек, госпитализированы 1 849 пациентов, 374 человека умерли.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в г. Киев (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях.

С начала пандемии в Украине заболели 2 097 024 человека, выздоровели - 1 711 709 человек, 45 451 человек умер.

По данным Минздрава, 5 мая в Украине 24 494 человека были привиты против COVID-19. Прививки проводились 169 мобильными бригадами по иммунизации и 1147 пунктами вакцинации. С начала вакцинальной кампании в Украине против ковида привиты 783 812 человек, две дозы получили 419 человек.

По состоянию на 5 мая в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 519 165 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • г. Киев - 622 случая / 5608 прививок;
  • Винницкая область - 147 случаев / 1096 прививок;
  • Волынская область - 161 случай / 196 прививок;
  • Днепропетровская область - 543 случая / 2604 прививки;
  • Донецкая область - 599 случаев / 1389 прививок;
  • Житомирская область - 107 случаев / 442 прививки;
  • Закарпатская - 72 случая / 408 прививок;
  • Запорожская область - 357 случаев / 1080 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 51 случай / 401 прививка;
  • Киевская область - 126 случаев / 1886 прививок;
  • Кировоградская область - 42 случая / 442 прививки;
  • Луганская область - 237 случаев / 493 прививки;
  • Львовская область - 166 случаев / 1610 прививок;
  • Николаевская область - 210 случаев / 869 прививок;
  • Одесская область - 329 случаев / 1038 прививок;
  • Полтавская область - 395 случаев / 76 прививок;
  • Ровенская область - 403 случая / 551 прививка;
  • Сумская область - 139 случаев / 562 прививки;
  • Тернопольская область - 101 случай / 419 прививок;
  • Харьковская область - 544 случая / 431 прививка;
  • Херсонская область - 125 случаев / 460 прививок;
  • Хмельницкая область - 166 случаев / 978 прививок;
  • Черкасская область - 297 случаев / 597 прививок;
  • Черновицкая область - 74 случая / 313 прививок;
  • Черниговская область - 25 случаев / 545 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, сегодня три области вышли из "красной" зоны карантина. На территории Харьковской и Хмельницкой областей решено применить ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности, а на территории Черниговской области - для "оранжевого" уровня.

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