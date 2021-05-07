На Киевщине задержали семерых членов банды, которая воровала и пытала людей

Фото: СБУ

В Киевской области правоохранители задержали семерых членов организованной преступной группировки, которая занималась похищениями, пытками и вымогательством. Всем сообщили о подозрениях по соответствующим статьям УК Украины, сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

За вознаграждение от "заказчиков" бандиты насильственным путем принуждали граждан к выполнению незаконных требований или вымышленных обязательств. Также они похищали и незаконно лишали свободы людей. В пресс-службе СБУ добавили, что четверо из семи задержанных являются членами одного из добровольческих батальонов.

"С конца прошлого года они преследовали двух жителей Бориспольского района, требуя 35 тыс. долларов США за якобы поджог автомобилей Mazda CX7 и Subaru Outback. Члены преступной группировки угрожали применением физического насилия к потерпевшим и их родственникам в случае отказа предоставить указанную сумму средств. С целью подтверждения серьезности своих намерений, в начале апреля 2021 года они похитили и незаконно лишили свободы одного из пострадавших. Держа его в лесополосе возле трассы Киев-Харьков, жестоко пытали, били молотком по голове, пока тот не был вынужден признать якобы свою вину в поджоге и не согласился возместить так называемый ущерб", - говорится в сообщении прокуратуры.

Правоохранители задержали участников преступной группировки при передаче части денег.

Прокуратура утверждает, что кандидатов на участие в банде отбирали по следующим принципам: личные качества, физические данные, умение действовать в группе, уголовное прошлое, навыки обращения с огнестрельным оружием.

"По предварительным данным следствия, участники преступной группировки имели коррупционные связи в правоохранительных органах. Это давало им доступ к материалам уголовных производств, а также к конфиденциальной информации о фигурантах этих производств, которые потом становились «жертвами» преступников. На основе полученной информации злоумышленники, применяя психологическое давление, угрожая насилием и физической расправой, вымогали деньги у граждан", - отметили в СБУ .

Во время обысков у подозреваемых обнаружили боеприпасы, огнестрельное и холодное оружие и средства спецсвязи.

Напомним, в феврале Национальная полиция передала в суд уголовное дело против группы из семи человек, которых обвиняют по меньшей мере в четырех заказных убийствах и нескольких покушениях на убийство. Банду считают виновной в убийстве Амины Окуевой (октябрь 2017 года), директора Caparol Павла Зможного (сентябрь 2016 года) и начальника отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького (январь 2019).