Эктор Хименес-Браво сообщил, что официально стал украинцем

Колумбийский ресторатор Эктор Хименес-Браво получил долгожданный паспорт. Звезда шоу "МастерШеф" сообщил прекрасные новости и показал свою ID-карту.

Эктор из “МастерШеф“ получил украинский паспорт

В личном аккаунте в Инстаграм известный кулинар и ресторатор Эктор Хименес-Браво, который приехал в Украину из Колумбии, стал украинским гражданином. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Инстаграм.

"Теперь официально я украинец. Министерство культуры выдало указ, чтобы я получил постоянное место жительства! Не передать словами, какой я счастливый, так как мало кто удостаивается такой великой чести!" – отметил в публикации Эктор Хименес-Браво.

Пост шеф-повар сопроводил фотографией, снятой в студии шоу "МастерШеф". Кулинар позирует в полосатой футболке, синей рубашке и соломенной шляпе, держа в одной руке своего любимца, а во второй - ID-карту.

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Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

Фотографиями своего особняка Эктор Хименес-Браво похвалился в личном аккаунте в Инстаграм. Несменный судья проекта "МастерШеф" признается, что дизайн его жилья напоминает ему пригород Лондона. На территории разместился уютный двухэтажный домик, небольшой сад, терраса и бассейн.


Анастасия Березовская, Тудей

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