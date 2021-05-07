В управлении полиции в Киеве умерла задержанная

Женщина не имела постоянного места жительства и была задержана за кражу.

В управлении полиции в Киеве умерла задержанная
Фото: ombudsman.gov.ua

В Святошинском управлении полиции Киева ночью 7 мая умерла женщина, которую задержали за кражу из магазина.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Женщина не имела постоянного места жительства и неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления. На этот раз ей инкриминировали ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

Ее задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в комнату для задержанных, где она находилась одна. Жалоб на здоровье от задержанной не поступало.

Утром ее обнаружили мертвой.

Делом будет заниматься Государственное бюро расследований.

Напомним, что в начале этого года в Святошинском управлении полиции мониторинговый визит провели работники секретариата омбудсмена. Они выяснили, что там не обеспечивается фиксация телесных повреждений медицинским работником.

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