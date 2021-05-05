Туристы на Закарпатье нашли тело погибшего

Личность погибшего устанавливают правоохранители.

Туристы на Закарпатье нашли тело погибшего
Фото: zk.dsns.gov.ua

На Закарпатье туристы, которые двигались по маршруту с. Деловое - г. Поп Иван Мармаросский - г. Стиг, что в Раховском районе, обнаружили тело человека.

Это произошло 3 мая, сообщает пресс-служба областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В составе туристической группы поднимался и горный спасатель. Он сразу же сообщил о случившемся в Службу спасения Ивано-Франковской области, а те в свою очередь передали координаты закарпатским спасателям.

Фото: zk.dsns.gov.ua

"Для транспортировки тела туриста были привлечены 12 специалистов и 3 единицы техники горных поисково-спасательных отделений с. Квасы и г. Рахов. Усложняло работы то, что тело погибшего лежало на снежном карнизе, который в любую минуту мог сорваться вниз. В 23:00 4 мая тело погибшего доставили в с. Богдан Раховского района и передали полиции", - сообщают в ГСЧС.

Личность погибшего и обстоятельства трагического случая устанавливают правоохранители.

Как сообщалось, в конце апреля спасатели нашли тело киевлянина, заблудившегося в Карпатах в феврале.

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