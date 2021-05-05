Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области следующими выйдут из "красной" зоны

Ситуация с коронавирусом в Украине улучшается шестую неделю подряд.

Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области следующими выйдут из "красной" зоны
Фото: facebook/Донбасс SOS

Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области следующими выйдут из зоны "красного" уровня эпидемической опасности.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на оперативном совещании в Офисе президента.

По его словам, все показатели соответствуют установленным критериям.

После того, как Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций объявит о своем решении, и оно вступит в силу, в "красной" зоне останутся только три области: Сумская, Полтавская и Запорожская.

По словам Шмыгаля, сейчас в Украине больными коронавирусом занято 33,3 тыс. коек из 77 тысяч, выделенных в больницах.

Премьер подчеркнул, что в целом эпидемическая ситуация стабилизируется шестую неделю подряд.

Напомним, что с 5 мая "красную" зону покинула Житомирская область.

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