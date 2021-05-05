Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур выходит замуж. Счастливые новости Таллула Уиллис сообщила своим подписчикам. Также девушка показала во всей красе свое обручальное кольцо с внушительным бриллиантом.

В личном аккаунте в Инстаграм младшая дочь двух известных голливудских актеров опубликовала фото, сделанные в момент, когда ее бойфренд стал на одно колено и позвал ее замуж. 27-летняя девушка в кадре предстала в розовом коротком платье с рукавами буфами. Влюбленные запечатлены на фоне небольшого двухэтажного дома, в котором они, судя по всему, и проживают

Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур выходит замуж за начинающего режиссера по имени Дилан Басс.

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Брюс Уиллис и Деми Мур развелись в 2000 году спустя 13 лет брака и обзаведясь тремя детьми. Сейчас "Крепкий орешек" состоит в браке с молодой актрисой Эммой Хемминг, которая родила ему еще двух дочерей: Ивлин и Мейбел.

Напомним, Деми Мур удивила своим внешним видом. Актриса окончательно перестала быть похожей на себя из-за любви к пластическим операциям.