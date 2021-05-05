DZIDZIO рассказал, как будет делить имущество с супругой

DZIDZIO и певица SLAVIA чуть более недели назад сообщили, что разводятся после 20 лет брака. Причиной их расставания можно назвать "непримиримые разногласия", так как артист не поддержал свою жену в стремлении построить сольную музыкальную карьеру. Теперь же стало известно, как будут делить нажитое имущество экс-супруги.

DZIDZIO рассказал, как будет делить имущество с супругой

"К расставанию мы пришли плавно и осознано…хотя мы больше не пара, остаемся близкими людьми", - отметила Ярослава Хома, она же певица SLAVIA.

Несмотря на все заявления о том, что DZIDZIO с женой расстается мирно, в его поведении и голосе читается некая обида и непонимание происходящего. Как бы не сдерживался артист и не старался показать, что все хорошо, но явно что-то скрывает.

Говоря о своем разводе в коротком интервью для программы "Звездный путь", Михаил Хома, он же DZIDZIO, сообщил, что разводиться планирует без скандалов. К тому же сейчас всеми вопросами занимаются юристы, которые осведомлены о порядке процедуры и решении всех бракоразводных процессов.

DZIDZIO рассказал, как будет делить имущество с супругой

"Я человек порядочный, и это докажу", - подчеркнул Хома.

Исходя из слов Ярославы Хомы, в их разводе, она винит своего супруга. Дело в том, что Михаил отказался поддерживать жену в ее стремлении покорить шоу-бизнес. После того как продюсер DZIDZIO снял для SLAVIA клип, он предложил ей сотрудничать. А женщина приняла предложение. Успешный артист в свою очередь не смог смириться с тем, что его жена ушла с головой в карьеру.


Напомним, жена DZIDZIO раскрыла причину, почему распался их брак.


Анастасия Березовская, Тудей

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