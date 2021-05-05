Двое мужчин отобрали у киевлянина сумку с 5 млн гривен

Злоумышленники заранее готовились к преступлению, так как узнали, что мужчина планирует заключить финансовую сделку.

Правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам, отобравшим у киевлянина почти 5 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Как рассказал начальник криминальной полиции Дарницкого управления Игорь Падюк, потерпевший планировал потратить деньги на покупку квартиры, но злоумышленники об этом узнали и заранее подготовились к преступлению. Они поджидали мужчину, а после совершенного скрылись на автомобиле.

"Мы провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и выяснили маршрут движения транспортного средства правонарушителей. Впоследствии установили местонахождение фигурантов и при силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали их в городе Одессе в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - жители Киева и Одесской области, 1966 и 1977 рождения. Один из них ранее был неоднократно судим за имущественные преступления. Чтобы скрыть следы преступления, они даже пытались сжечь свой автомобиль", - сообщил правоохранитель.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Сейчас мужчинам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

Им грозит до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: Нацполиция

Напомним, ранее полиция заявила о задержании банды спортсменов-грабителей во главе с чемпионом мира по кикбоксингу.