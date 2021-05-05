В Украине появится популярный европейский телеканал

В то время как некоторые украинские телеканалы вскоре исчезнут с отечественного телевидения, постепенно начинают появляться европейские каналы. В частности, в конце апреля Нацсовет добавил канал El primer canal automovilistic в перечень зарубежных каналов, которые можно транслировать в Украине.

Новый телеканал будет посвящен автолюбителям. В Европе он очень популярен. У нас El primer canal automovilistic будет полностью украиноязычным, а его трансляция доступна благодаря IPTV / ОТТ.

В Нацсовете сообщили, что в эфире El primer canal automovilistic не было зафиксировано передач или других материалов, которые могли бы быть запрещенными в Украине. Реклама на телеканале будет, без этого телевидения сейчас не работает.

После добавления испанского канала количество одобренных к трансляции в Украине каналов достигла 186.

Напомним, что в течение мая пользователи крупнейшего провайдера Lanet потеряют доступ к телеканалам ICTV, "Новый канал", СТБ, М1, М2 и "Вот". Причина в том, что ТВ-провайдер не смог договориться с крупнейшими медиагруппы. Постепенно до 21 мая эти телеканалы исчезнут с экранов телевидения, поэтому есть большая вероятность, что клиенты Lanet изменят своего провайдера.

Ранее сообщалось о раскодировании сигналов телеканалов, которые поступают со спутников.