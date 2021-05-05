Настя Каменских отметила день рождения в мексиканском стиле

Настя Каменских отпраздновала свой 34-й день рождения в кругу самых близких и дорогих ей людей. Конечно же, рядом был любимый муж, дорогая мамочка и лучшая подруга артистки. Несмотря на то, что исполнительница уже вернулась из Мексики, она перенесла атмосферу своей любимой страны на родину.

Украинская певица устроила скромное застолье, на котором присутствовало совсем немного гостей. Настя Каменских выглядела потрясающе, перевоплотившись в известную мексиканскую художницу Фриду Кало.

Артистка надела роскошное плиссированное черное платье, подчеркнув талию широким поясом. Ее голову украшает обруч из цветов, а в ушах висят массивные золотые серьги. Чтобы в точности передать образ известной личности Каменских даже нарисовала себе монобровь.

Праздничный стол также был украшен в мексиканском стиле: разноцветные салфетки, кактусы и живые цветы. Гостей порадовали и праздничным тортом, на котором также изображена Фрида Кало.



Совсем недавно Настя Каменских вернулась из Мексики, где провела несколько недель, снимая свое реалити-шоу "Девочки рулят". А Потап сделал супруге сюрприз, приехав к ней в гости. Он повел ее в студию звукозаписи, чтобы создать новый трек на испанском языке. А родились в итоге сразу две композиции.

Украинская певица не раз отмечала, что главная ее целью в жизни – завоевать статуэтку "Грэмми". Именно поэтому так важно было записать трек и выпустить его именно в Мексике.

Напомним, Потап трогательно поздравил Каменских с днем рождения, посвятив ей романтичное стихотворение.