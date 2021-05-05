Настя Каменских отметила день рождения в мексиканском стиле

Настя Каменских отпраздновала свой 34-й день рождения в кругу самых близких и дорогих ей людей. Конечно же, рядом был любимый муж, дорогая мамочка и лучшая подруга артистки. Несмотря на то, что исполнительница уже вернулась из Мексики, она перенесла атмосферу своей любимой страны на родину.

Настя Каменских с монобровью выбрала неожиданный образ для празднования своего дня рождения

Украинская певица устроила скромное застолье, на котором присутствовало совсем немного гостей. Настя Каменских выглядела потрясающе, перевоплотившись в известную мексиканскую художницу Фриду Кало.

Артистка надела роскошное плиссированное черное платье, подчеркнув талию широким поясом. Ее голову украшает обруч из цветов, а в ушах висят массивные золотые серьги. Чтобы в точности передать образ известной личности Каменских даже нарисовала себе монобровь.

Настя Каменских с монобровью выбрала неожиданный образ для празднования своего дня рождения

Праздничный стол также был украшен в мексиканском стиле: разноцветные салфетки, кактусы и живые цветы. Гостей порадовали и праздничным тортом, на котором также изображена Фрида Кало.

Настя Каменских с монобровью выбрала неожиданный образ для празднования своего дня рождения

Совсем недавно Настя Каменских вернулась из Мексики, где провела несколько недель, снимая свое реалити-шоу "Девочки рулят". А Потап сделал супруге сюрприз, приехав к ней в гости. Он повел ее в студию звукозаписи, чтобы создать новый трек на испанском языке. А родились в итоге сразу две композиции.

Настя Каменских с монобровью выбрала неожиданный образ для празднования своего дня рождения

Украинская певица не раз отмечала, что главная ее целью в жизни – завоевать статуэтку "Грэмми". Именно поэтому так важно было записать трек и выпустить его именно в Мексике.

Напомним, Потап трогательно поздравил Каменских с днем рождения, посвятив ей романтичное стихотворение.


Анастасия Березовская, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Полиция задержала мужчину, который убил и расчленил своего знакомогоПолиция задержала мужчину, который убил и расчленил своего знакомого
В Киеве откроют парк динозавровВ Киеве откроют парк динозавров
КГГА опубликовала карантинные ограничения, которые будут действовать в Киеве с 1 маяКГГА опубликовала карантинные ограничения, которые будут действовать в Киеве с 1 мая
В Индии зафиксировали мировой антирекорд по количеству больных ковидом в суткиВ Индии зафиксировали мировой антирекорд по количеству больных ковидом в сутки
В Киеве ослабят карантин с 1 мая. Что и как будет работатьВ Киеве ослабят карантин с 1 мая. Что и как будет работать
Блок рекламы


Похожие новости
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новое фото дочери в честь ее дня рожденияКейт Миддлтон и принц Уильям показали новое фото дочери в честь ее дня рождения
Киев в первый день усиленного карантина. ФоторепортажКиев в первый день усиленного карантина. Фоторепортаж
Монатик в свой день рождения выпустил новый клип - MonatikМонатик в свой день рождения выпустил новый клип - Monatik
Кличко обратился к руководителям с просьбой сократить рабочий день из-за непогодыКличко обратился к руководителям с просьбой сократить рабочий день из-за непогоды
За первый день вакцинации в Украине сделали 159 прививок от ковидаЗа первый день вакцинации в Украине сделали 159 прививок от ковида
Елена Кравец отметила 18-й день рождения дочериЕлена Кравец отметила 18-й день рождения дочери
Настю Каменских, Катю Осадчую, Светлану Тарабарову и Машу Ефросинину использовали мошенникиНастю Каменских, Катю Осадчую, Светлану Тарабарову и Машу Ефросинину использовали мошенники
В День влюбленных в Украине поженились 426 пар, - МинюстВ День влюбленных в Украине поженились 426 пар, - Минюст
В Карпатах второй день ищут туриста из КиеваВ Карпатах второй день ищут туриста из Киева
На Закарпатье пропавшего туриста ищут второй день подрядНа Закарпатье пропавшего туриста ищут второй день подряд
Последние новости
Подгружаем последние новости