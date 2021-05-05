В этом году пиротехники ГСЧС изъяли 19 тыс. единиц взрывчатки

Среди них - более 70 авиабомб.

В этом году пиротехники ГСЧС изъяли 19 тыс. единиц взрывчатки

С начала 2021 года пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили более 18 тысяч взрывоопасных предметов, в частности, более 70 авиационных бомб.

Об этом сообщила пресс-служба спасателей.

“Пиротехнические подразделения ГСЧС Украины ежедневно проводят работы по обследованию территории страны, выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Сейчас, когда в Украине начался сезон хозяйственных работ, количество выявленных ВОП значительно возросло. Граждане продолжают находить устаревшие боеприпасы на собственных дворах и на отрытой местности", - говорится в сообщении.

В частности, вблизи села Трудолюбовка на Днепропетровщине во время проведения полевых работ мужчина обнаружил 29 единиц устаревших артиллерийских снарядов калибра 76 мм и ручную противопехотную гранату М-39. Еще один артиллерийский снаряд калибра 76 мм обнаружил гражданин, прогуливаясь по берегу реки Днепр вблизи села Любимовка.

Также у станции "Павлоград - II" во время отдыха другой человек обнаружил предметы, похожие на устаревшие артиллерийские снаряды калибра 45 мм в количестве 5 единиц.

На Николаевщине 29 апреля пиротехники уничтожили 64 единицы ВОП времен прошлых войн. 20 апреля начались работы по разминированию акватории Черного моря в пределах Кинбурнской косы. Всего с морского дна изъято 60 артиллерийских снарядов и 4 гранаты Ф-1, обследована территория на общей площади 3,07 га.

Также продолжаются работы по разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей.

Поэтому ГСЧС напомнила правила безопасного обращения с взрывоопасными или неизвестными предметами. Так, категорически запрещается касаться подозрительного предмета или передвигать его, заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем-то накрывать или пытаться самостоятельно обезвредить находку.

Напомним, в Донецкой области на кладбище вблизи линии размежевания произошел взрыв неизвестного предмета, в результате мужчина погиб во время уборки могилы.

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