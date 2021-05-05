В Донецкой области на кладбище произошел взрыв: мужчина погиб во время уборки могилы

В Донецкой области на кладбище взорвался неизвестный предмет, погиб мужчина.

Об этом сообщили местные спасатели.

"4 мая в 10:38 в Главное управление поступила информация о том, что на территории кладбища в пгт Верхнеторецкое Покровского района в результате детонации неизвестного предмета погиб человек", - говорится в сообщении.

Мужчина погиб во время уборки могилы.

"Уважаемые граждане! В случае обнаружения подозрительных предметов нужно немедленно отойти на безопасное расстояние, предупредить об опасности окружающих и немедленно сообщить об опасной находке по телефону "101" или "102"! ", - напомнили в ГСЧС.

По информации областного управления полиции в Донецкой области, 69-летний местный житель с женой убирали могилы на кладбище в г. Верхнеторецкое, что вблизи линии соприкосновения.

Сейчас все посетители кладбища эвакуированы, опасный район оцеплен полицейскими. На место также направлены взрывотехники для обследования территории. Устанавливается устройство, которое сдетонировало.

Напомним, в марте житель Луганской области подорвался на взрывном устройстве.