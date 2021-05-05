В центре Львова горел отель, из помещения эвакуировали посетителей.

Об этом сообщили местные спасатели.

"4 мая в 08:44 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в г. Львове на ул. Коперника”, – говорится в сообщении.

Фото: скриншот

Пожар возник в перекрытии между мансардным этажом и крышей трехэтажного здания гостиницы. Из помещения отеля администрацией эвакуированы 10 посетителей.

В 9:49 пожар локализован и в 10:09 ликвидирован.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Огнем уничтожена крыша и перекрытие на площади 60 кв. м, коммутационный щит, подвесной потолок на площади 10 кв. м, поврежден потолок и стены на площади 45 кв. м.

К ликвидации пожара привлекли спасателей. Травмированных в результате пожара нет.

Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, в апреле в Ужгороде произошел пожар в трехэтажном здании недействующего отеля.