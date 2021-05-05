За сутки в Украине зафиксировали 2 576 новых случаев ковида, госпитализировали 1 671 человека
От осложнений умер 161 пациент.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2 576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 103 ребенка и 30 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Госпитализированы за сутки - 1 671 человек. От осложнений умер 161 пациент, выздоровели 7 728 человек. За сутки было проведено 29 154 тестирования, в частности, методом ПЦР - 19 206, методом ИФА - 4 071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5 877.
За все время пандемии в Украине заболели - 2 090 986 человек. Выздоровели - 1 697 358 человек. От осложнений умерли 45 077 человек.
Всего было проведено 9 518 164 ПЦР-тестирования.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях.
За минувшие сутки 3 425 человек были привиты. С начала кампании вакцинированы 759 434 человека, из них завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 303 человека.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
- г. Киев - 143 случая / 57 прививок;
- Винницкая область - 31 случай / 61 прививки;
- Волынская область - 102 случая / 41 прививки;
- Днепропетровская область - 213 случаев / 879 прививок;
- Донецкая область - 287 случаев / 182 прививки;
- Житомирская область - 16 случаев / 61 прививки;
- Закарпатская - 13 случаев / 76 прививок;
- Запорожская область - 85 случаев / 20 прививок;
- Ивано-Франковская область - 13 случаев / 62 прививки;
- Киевская область - 73 случая / 355 прививок;
- Кировоградская область - 42 случая / 60 прививок;
- Луганская область - 58 случаев / 154 прививки;
- Львовская область - 48 случаев / 0 прививок;
- Николаевская область - 111 случаев / 289 прививок;
- Одесская область - 216 случаев / 100 прививок;
- Полтавская область - 106 случаев / 23 прививки;
- Ровенская область - 68 случаев / 120 прививок;
- Сумская область - 52 случая / 25 прививок;
- Тернопольская область - 70 случаев / 60 прививок;
- Харьковская область - 405 случаев / 384 прививки;
- Херсонская область - 25 случаев / 160 прививок;
- Хмельницкая область - 136 случаев / 0 прививок;
- Черкасская область - 177 случаев / 86 прививок;
- Черновицкая область - 62 случая / 40 прививок;
- Черниговская область - 24 случая / 130 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на 4 мая 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 514 821 человек.
Напомним, по данным всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии, в Украине коронавирусом переболели 29% украинцев. 65% опрошенных не болели ковидом. Из тех, кто болел, 17% делали тест, 12% - испытывали симптомы, а тесты делали 16,9%.