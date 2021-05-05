За сутки в Украине зафиксировали 2 576 новых случаев ковида, госпитализировали 1 671 человека

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2 576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 103 ребенка и 30 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки - 1 671 человек. От осложнений умер 161 пациент, выздоровели 7 728 человек. За сутки было проведено 29 154 тестирования, в частности, методом ПЦР - 19 206, методом ИФА - 4 071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5 877.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 090 986 человек. Выздоровели - 1 697 358 человек. От осложнений умерли 45 077 человек.

Всего было проведено 9 518 164 ПЦР-тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях.

За минувшие сутки 3 425 человек были привиты. С начала кампании вакцинированы 759 434 человека, из них завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 303 человека.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 143 случая / 57 прививок;

- 143 случая / 57 прививок; Винницкая область - 31 случай / 61 прививки;

Волынская область - 102 случая / 41 прививки;

Днепропетровская область - 213 случаев / 879 прививок;

Донецкая область - 287 случаев / 182 прививки;

Житомирская область - 16 случаев / 61 прививки;

Закарпатская - 13 случаев / 76 прививок;

Запорожская область - 85 случаев / 20 прививок;

Ивано-Франковская область - 13 случаев / 62 прививки;

Киевская область - 73 случая / 355 прививок;

Кировоградская область - 42 случая / 60 прививок;

Луганская область - 58 случаев / 154 прививки;

Львовская область - 48 случаев / 0 прививок;

Николаевская область - 111 случаев / 289 прививок;

Одесская область - 216 случаев / 100 прививок;

Полтавская область - 106 случаев / 23 прививки;

Ровенская область - 68 случаев / 120 прививок;

Сумская область - 52 случая / 25 прививок;

Тернопольская область - 70 случаев / 60 прививок;

Харьковская область - 405 случаев / 384 прививки;

Херсонская область - 25 случаев / 160 прививок;

Хмельницкая область - 136 случаев / 0 прививок;

Черкасская область - 177 случаев / 86 прививок;

Черновицкая область - 62 случая / 40 прививок;

Черниговская область - 24 случая / 130 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на 4 мая 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 514 821 человек.

Напомним, по данным всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии, в Украине коронавирусом переболели 29% украинцев. 65% опрошенных не болели ковидом. Из тех, кто болел, 17% делали тест, 12% - испытывали симптомы, а тесты делали 16,9%.