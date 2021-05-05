По состоянию на 4 мая в “красной” карантинной зоне в Украине находятся 7 областей.

Об этом говорится на сайте МОЗ.

Это Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская области.

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Коэффициент выявления болезни самый высокий в Запорожской (20,7%), Полтавской (22,5%) и Черкасской (22,7%) областях при предельном показателе 20%.

Уровень госпитализации превышен в Днепропетровской (62,7), Донецкой (62,9), Луганской (60,8), Сумской (66,7), Хмельницкой (63,6) и Черниговской (63,3) - должно быть не более 60 на 100 тыс. населения.

"Желтыми" являются Киев , Винницкая область, Закарпатье, Прикарпатье, Киевщина, Львовщина, Николаевская, Одесская, Херсонская области и Буковина.

Остальные регионы - в "оранжевой" зоне.

Напомним, Киевская и Николаевская область 1 мая вышли из "красной" зоны.