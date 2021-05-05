Надежда Мейхер вступилась за Константина Меладзе, которого обвиняют в домогательствах

Надежда Мейхер вступилась за Константина Меладзе, которого некоторые артистки, включая Ани Лора и Олю Полякову, обвинили в приставаниях. По словам экс-участницы группы "ВИА Гра", композитор и слово "домогательства" просто не могут стоять в одном предложении.

Надежда Мейхер прокомментировала слова Поляковой о домогательствах Меладзе

В интервью Пятому каналу украинская артистка встала на сторону известного роSSийского композитора и создателя группы "ВИА Гра". Надежда Мейхер отметила, что слова Оли Поляковой не стоит воспринимать всерьез, так как певица – любительница поюморить.

"Я ее знаю очень плохо. У нас нет близких отношений. Поэтому я не имею права ничего говорить. Но точно могу сказать, что слово "домогательства" и Константин Меладзе — совершенно противоположные вещи, — заявила в интервью Надежда Мейхер. — Я, конечно, за Олю не буду распоряжаться, почему она это подхватила, она человек достаточно юморной. Я не думаю, что эти слова следует воспринимать всерьез"

Надежда Мейхер прокомментировала слова Поляковой о домогательствах Меладзе

Однако из контекста Оли Поляковой все предельно ясно. Хоть певица и высказалась в собственном стиле, но она ясно дала понять, что Константин Меладзе делал ей непристойные предложения, как и ее коллеге Ани Лорак.

Примечательно то, что сам композитор и его нынешняя жена Вера Брежнева никак не реагируют на обвинения артисток в его адрес. Однако ранее Валерий Меладзе ответил на заявление Ани Лорак о домогательствах со стороны его старшего брата.


Анастасия Березовская, Тудей

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