На Прикарпатье местный житель открыл стрельбу на автозаправке, есть пострадавшие

В селе Черемхов Коломыйского района Ивано-Франковской области мужчина открыл стрельбу на автозаправке, ранил двух человек и скрылся на автомобиле в неизвестном направлении.

Об этом сообщили в областном управлении полиции.

Событие произошло 3 мая около 4:00. На место происшествия выехали сотрудники группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа, криминалисты и оперативные работники.

Предварительно работники полиции установили, что на территории заправки было две компании, как вдруг между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник совершил несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону других.

В результате 32 и 38-летние местные жители получили ранения и госпитализированы в лечебное учреждение, а правонарушитель с места происшествия скрылся.

Оперативные работники областной и местной полиции осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей и очевидцев, просмотрели камеры видеонаблюдения и установили марку автомобиля, на котором скрылся злоумышленник.

Вскоре правоохранители с привлечением бойцов роты полиции особого назначения разыскали и задержали нападавшего, который скрывался дома. Им оказался 33-летний житель Коломыи.

Следователи задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. Правоохранители изъяли оружие, вещественные доказательства и направили все на экспертизу.

Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Вскоре хулигану сообщат о подозрении, а суд изберет меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.