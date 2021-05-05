На Прикарпатье местный житель открыл стрельбу на автозаправке, есть пострадавшие

Стрелка задержали.

В селе Черемхов Коломыйского района Ивано-Франковской области мужчина открыл стрельбу на автозаправке, ранил двух человек и скрылся на автомобиле в неизвестном направлении.

Об этом сообщили в областном управлении полиции.

Событие произошло 3 мая около 4:00. На место происшествия выехали сотрудники группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа, криминалисты и оперативные работники.

Предварительно работники полиции установили, что на территории заправки было две компании, как вдруг между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник совершил несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону других.

В результате 32 и 38-летние местные жители получили ранения и госпитализированы в лечебное учреждение, а правонарушитель с места происшествия скрылся.

Оперативные работники областной и местной полиции осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей и очевидцев, просмотрели камеры видеонаблюдения и установили марку автомобиля, на котором скрылся злоумышленник.

Вскоре правоохранители с привлечением бойцов роты полиции особого назначения разыскали и задержали нападавшего, который скрывался дома. Им оказался 33-летний житель Коломыи.

Следователи задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. Правоохранители изъяли оружие, вещественные доказательства и направили все на экспертизу.

Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Вскоре хулигану сообщат о подозрении, а суд изберет меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Полиция задержала мужчину, который убил и расчленил своего знакомогоПолиция задержала мужчину, который убил и расчленил своего знакомого
В Киеве откроют парк динозавровВ Киеве откроют парк динозавров
КГГА опубликовала карантинные ограничения, которые будут действовать в Киеве с 1 маяКГГА опубликовала карантинные ограничения, которые будут действовать в Киеве с 1 мая
На киевлянина завели дело за убийство его псом другой собакиНа киевлянина завели дело за убийство его псом другой собаки
В Индии зафиксировали мировой антирекорд по количеству больных ковидом в суткиВ Индии зафиксировали мировой антирекорд по количеству больных ковидом в сутки
Блок рекламы


Похожие новости
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новое фото дочери в честь ее дня рожденияКейт Миддлтон и принц Уильям показали новое фото дочери в честь ее дня рождения
В Харькове мужчина устроил стрельбу в очереди в буфетВ Харькове мужчина устроил стрельбу в очереди в буфет
Житель Винницы получил пожизненное за убийство матери, бывшей жены и двух детейЖитель Винницы получил пожизненное за убийство матери, бывшей жены и двух детей
"Брачный" аферист, который обманул женщин на 1,5 млн гривень, получил шесть лет лишения свободы"Брачный" аферист, который обманул женщин на 1,5 млн гривень, получил шесть лет лишения свободы
На Прикарпатье произошел пожар в инфекционном отделении райбольницыНа Прикарпатье произошел пожар в инфекционном отделении райбольницы
В школе США ученик открыл огонь по полиции, его застрелилиВ школе США ученик открыл огонь по полиции, его застрелили
В Киеве открыли уголовное производство из-за сноса исторического здания УткинаВ Киеве открыли уголовное производство из-за сноса исторического здания Уткина
Пассажиры, которые открыли стрельбу в поезде "Константиновка - Киев", угрожали полиции огнем на поражениеПассажиры, которые открыли стрельбу в поезде "Константиновка - Киев", угрожали полиции огнем на поражение
В поезде "Константиновка - Киев" пассажиры устроили стрельбуВ поезде "Константиновка - Киев" пассажиры устроили стрельбу
На Полтавщине полиция открыла уголовное производство из-за пожара сухостояНа Полтавщине полиция открыла уголовное производство из-за пожара сухостоя
Последние новости
Подгружаем последние новости