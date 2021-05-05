Билл и Мелинда Гейтс разводятся, их состояние оценивают в почти $ 146 млрд

Одна из самых богатых пар мира прожила вместе 27 лет, у них трое детей.

Билл и Мелинда Гейтс разводятся, их состояние оценивают в почти $ 146 млрд
Фото: ЕРА/UPG

Соучредитель и бывший генеральный директор компании Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда заявили, что планируют расстаться.

Об этом пишет bloomberg.com.

Пара разводится после 27 лет брака. По версии Bloomberg Billionaires Index, их состояние составляет около 146 миллиардов долларов. О финансовых планах Гейтс пока неизвестно.

"После долгих размышлений и работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак. Мы больше не верим, что можем развиваться как пара на следующих этапах нашей жизни. Мы воспитали трех невероятных детей и создали фонд, который работает во всем мире, чтобы обеспечить всем людям здоровую продуктивную жизнь", - написал Билл Гейтс в Твиттере.

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— Bill Gates (@BillGates) May 3, 2021

Билл Гейтс, 65-летний соучредитель Microsoft Corp., является четвертым самым богатым человеком мира. 56-летняя Мелинда Гейтс - бывший менеджер корпорации Microsoft, которая получила популярность на международном уровне, управляя "Bill & Melinda Gates Foundation".

Они останутся сопредседателями и доверенными лицами фонда и продолжат совместно работать в этом направлении.

Это второй развод среди самых богатых людей мира за последние годы, после объявления о разводе Джеффа Безоса и Маккензи Скотт в 2019 году. Скотт в сентябре 2020 года стала самым богатым человеком в мире с состоянием $68 млрд.

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