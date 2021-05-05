С начала года в Украине произошло более 9 тыс. возгораний травы, мусора и кустарников

Также случилось почти 80 лесных пожаров.

С начала года в Украине произошло более 9 тыс. возгораний травы, мусора и кустарников
Фото: zt.20minut.ua

Спасатели предупреждают об увеличении количества пожаров на открытых территориях и в естественных экосистемах.

Так, с начала 2021 года на территории Украины уже произошло почти 80 лесных пожаров и более 9 тысяч возгораний на открытых участках местности: травы, мусора, кустарников, сообщила пресс-служба ГСЧС.

Украине продолжается сезон хозяйственных работ, который, прежде всего, сопровождается борьбой с мусором и остатками растительности путем сжигания. Такая деятельность, за которую, между прочим, предусмотрена административная и уголовная ответственность, привела к тому, что увеличилось количество пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях. Особенно этот вопрос стоит остро в период длительных майских выходных", - говорится в сообщении.

Именно поэтому спасатели усиливают превентивную работу и вместе с другими службами отправляются в рейды по населенным пунктам Украины.

По данным Укргидрометцентра, 4 мая в большинстве районов центральных, восточных, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Сумской, Одесской, Николаевской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Поэтому, ГСЧС напоминает: категорически запрещается сжигать мусор, разводить костры вблизи лесных насаждений, сухой растительности и оставлять окурки или спички на травянистой подстилке.

Напомним, по прогнозу синоптиков, май 2021 года будет более теплым,чем обычно.

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