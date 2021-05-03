Правоохранители напомнили алгоритм действий для свидетелей жестокого обращения с животными

За такие преступления предусмотрены штрафы и лишение свободы.

В МВД рассказали об алгоритме действий, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животными.

Прежде всего нужно зафиксировать жестокое обращение с животными - снять фото или видео.

Далее - по максимуму найти свидетелей, взять их контактные данные, узнать контактные данные владельца животного.

Следующий шаг - обратиться с заявлением в полицию по поводу жестокого обращения с животным. В заявлении указать, кто является владельцем животного. К заявлению нужно приложить фото, видеосъемку, контактные данные свидетелей.

"Информацию собирают участковые, а расследование ведут следователи. Затем дело передается в суд, который принимает решение о привлечении к ответственности лица, издевающегося над животным", - говорится в сообщении.

Напомним, побои, издевательства над животными караются штрафом от 3400 до 5100 грн с конфискацией животного, если есть угроза его жизни.

В случае коллективных издевательств, повторного случае издевательства - штраф увеличивается от 5100 грн до 8500 грн или админарест до 15 суток с конфискацией животного в случае необходимости.

За удовлетворение половой страсти с животным - штраф от 3400 до 8500 грн. Животное конфискуют.

Если полиция квалифицирует жестокое обращение с животным по статье Уголовного кодекса, виновнику в зависимости от последствий (гибель животного) грозит ограничение или лишение свободы от шести месяцев до 3 лет. За убийство животного в присутствии ребенка - ограничение или лишение свободы сроком на 3-5 лет.

Предусмотрено также наказание до 8 лет лишения свободы, если злоумышленник сделал это с особой жестокостью (повторно, коллективные издевательства, в отношении двух и более животных).

В апреле полиция завела уголовное дело на жителя Киева из-за того, что его стаффордширский терьер во время прогулки загрыз другую собаку, а патрульная полиция столицы изъяла птиц, которых использовали для получения заработка за счет фото с ними.

В том же месяце в Киевской области установили злоумышленника, который ради развлечения застрелил аиста.

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