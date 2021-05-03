ГСЧС предупредила о пожарной опасности, порывах ветра в Киевской области и повышении уровня воды на Закарпатье

ГСЧС предупреждает о пожарной опасности в трети областей Украины.

Об этом сообщила пресс-служба чрезвычайников.

"В понедельник, 3 мая в большинстве районов Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Сумской, Донецкой, Одесской, Николаевской и центральных областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, на реках Закарпатской области ожидается возобновление повышения уровней воды на 0,3-1,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий.

Также по данным Укргидрометцентра, днем 3 мая в Киевской области будут порывы ветра 15-20 м/с (II уровень опасности, желтый).

Напомним, по прогнозу синоптиков, май 2021 года будет теплее, чем обычно.