Оля Полякова рассказала о рождении третьего ребенка

Оля Полякова – мама двух уже достаточно взрослых дочерей. Старшей Маше в этом году исполнилось 16 лет, а младшей Алисе в октябре исполнится 10 лет. Известная артистка рассказала, хочет ли она родить еще одного ребенка.

В новом выпуске программы "Светская жизнь" стало известно, что Катя Осадчая, ведущая программы, беременна во второй раз. Подняв тему детей у Оли Поляковой поинтересовались, не хочет ли она обзавестись еще потомством.

Артистка призналась, что хотела еще родить ребенка, однако спустя время это желание пропало: дети выросли, она почувствовала свободу, и обременять себя пеленками ей уже не хочется.

Суперблондинка украинского шоу-бизнеса дала совет молодым мамочкам, отмечая, что пока они хотят еще одного ребенка, им лучше это сделать пока не пропало желание.

"Я всем женщинам советую – вот пока есть вот это желание, оно где-то лет до 5, пока еще младше ребенок, ты еще в этом состоянии, когда хочешь еще детей. А потом, когда они уже вырастают, ты становишься какой-то более свободной, и у тебя это желание исчезает. У меня пропало желание, надо было это делать, когда я этого хотела", - заявила Оля Полякова в интервью.

Исполнительница начала свой звездный путь в конце 1990-х годов. В начале 2000-х ее популярность стремительно росла. На одном из корпоративов она познакомилась со своим нынешним супругом, и вышла за него замуж в 2004 году. Спустя год родилась их первая дочь Маша, а еще через 6 лет – Алиса. Семья очень дружна и часто проводит время вместе.

Киеве

Оля Полякова постоянно освещает свою личную жизнь в Инстаграм. Певица живет в пятикомнатной квартире , а также имеет шикарную дачу в пригороде. Туда она нередко приглашает своих известных подружек попариться в баньке или посидеть в чане на свежем воздухе.

Напомним, Оля Полякова рассказала, что Константин Меладзе предлагал ей карьеру в обмен на интим.