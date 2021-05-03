Надя Дорофеева выполнила обещание и приехала в село к победителю Голоса країни

Надя Дорофеева, впервые принявшая участие в шоу "Голос країни" в качестве звездного наставника, выполнила обещание, которое дала победителю. Вместе со своим супругом Владимиром Дантесом артистка приехала в село Попельники Ивано-Франковской области, чтобы погостить у Сергея Лазановского и его семьи.

Телеканал "1+1" с камерами сопровождал Надю и Вову, чтобы засвидетельствовать приезд экс-участницы группы "Время и стекло". Репортаж также вел Дантес в Инстаграм-сториз.

Надя Дорофеева выбрала красивое синее платье-миди в мелкий цветочек, завершив образ синим свитшотом и кедами. Волосы она убрала назад в хвост, а в макияже придерживалась естественных оттенков.

Все село собралось, чтобы встретиться со звездой. Поклонники дарили Наде подарки, фотографировались с ней и задавали вопросы. Дорофеева со всеми любезно пообщалась, а после зашла в дом, где ее с мужем ждало роскошное застолье.

"Друзья, мы просто приехали к Сергею в Попельники. И это просто "немного, на один зубок", чтобы так, не наесться", - в шутку прокомментировал теплый прием Дантес в Инстаграм-сториз.

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