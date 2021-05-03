В Харькове парню из-за взрыва петарды ампутировали два пальца

Юноша также получил контузию, ожоги лица и второй руки.

В Харькове 15-летнему парню из-за неосторожного обращения с петардой ампутировали два пальца левой руки.

Об этом говорится на Facebook-странице Харьковской областной детской клинической больницы.

"К сожалению, для опасных игрушек нет выходных и праздников. В нашу больницу госпитализирован ребенок с травматической ампутацией двух пальцев руки, контузией, ожогами лица и второй руки", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

"2 мая в 15:40 в Харьковский РУП №1 поступило сообщение от врача о травмировании ребенка. Полицейские установили, что 15-летний юноша находился по месту жительства без родителей, и у него в руке взорвалось портативное зарядное устройство", - сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Проводится проверка.

Напомним, в январе 2020 года в Днепре умерла девушка из-за взрыва петард на балконе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Полиция задержала мужчину, который убил и расчленил своего знакомогоПолиция задержала мужчину, который убил и расчленил своего знакомого
КГГА опубликовала карантинные ограничения, которые будут действовать в Киеве с 1 маяКГГА опубликовала карантинные ограничения, которые будут действовать в Киеве с 1 мая
Полиция установила личность злоумышленника, застрелившего мужчину в ДнепреПолиция установила личность злоумышленника, застрелившего мужчину в Днепре
В Киеве откроют парк динозавровВ Киеве откроют парк динозавров
На киевлянина завели дело за убийство его псом другой собакиНа киевлянина завели дело за убийство его псом другой собаки
Блок рекламы


Похожие новости
В Харькове мужчина устроил стрельбу в очереди в буфетВ Харькове мужчина устроил стрельбу в очереди в буфет
Одессит угрожал врачам стартовым пистолетом из-за плача дочери в стоматологииОдессит угрожал врачам стартовым пистолетом из-за плача дочери в стоматологии
В Киеве произошли столкновения из-за демонтажа киосков возле "Комфорт Тауна"В Киеве произошли столкновения из-за демонтажа киосков возле "Комфорт Тауна"
22 пациента с ковидом умерли из-за утечки кислорода из цистерны в индийской больнице22 пациента с ковидом умерли из-за утечки кислорода из цистерны в индийской больнице
Из-за ковида умерло еще 26 киевлянИз-за ковида умерло еще 26 киевлян
Книжный Арсенал снова перенесли из-за коронавирусаКнижный Арсенал снова перенесли из-за коронавируса
Минздрав заявил о пиковой нагрузке на "скорую помощь" из-за ковидаМинздрав заявил о пиковой нагрузке на "скорую помощь" из-за ковида
Начало приема в школы в Киеве из-за карантина отложили на майНачало приема в школы в Киеве из-за карантина отложили на май
В Харькове начали строительство нового корпуса онкоцентраВ Харькове начали строительство нового корпуса онкоцентра
В Киеве открыли уголовное производство из-за сноса исторического здания УткинаВ Киеве открыли уголовное производство из-за сноса исторического здания Уткина
Последние новости
Подгружаем последние новости