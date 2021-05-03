В Харькове парню из-за взрыва петарды ампутировали два пальца

Юноша также получил контузию, ожоги лица и второй руки.

В Харькове 15-летнему парню из-за неосторожного обращения с петардой ампутировали два пальца левой руки.

Об этом говорится на Facebook-странице Харьковской областной детской клинической больницы.

"К сожалению, для опасных игрушек нет выходных и праздников. В нашу больницу госпитализирован ребенок с травматической ампутацией двух пальцев руки, контузией, ожогами лица и второй руки", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

"2 мая в 15:40 в Харьковский РУП №1 поступило сообщение от врача о травмировании ребенка. Полицейские установили, что 15-летний юноша находился по месту жительства без родителей, и у него в руке взорвалось портативное зарядное устройство", - сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Проводится проверка.

Напомним, в январе 2020 года в Днепре умерла девушка из-за взрыва петард на балконе.