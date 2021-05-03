Дженнифер Лопес заметили на свидании с бывшим женихом, и это не Алекс Родригес

Дженнифер Лопес подумывает вернуться к бывшему жениху. И это не Алекс Родригес. Пресса утверждает, что артистка уже несколько раз приглашала в свой дом Бена Аффлека, с которым разорвала помолвку в 2004 году.

По информации издания Page Six, 48-летний актер фильма "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" за последнюю неделю несколько раз бывал в доме у своей бывшей. Журналисты сообщают, что Бена подбирает охрана Джей Ло на ее белом внедорожнике Escalade в установленном месте, и доставляет его в особняк артистки.

Вместе пару папарацци запечатлеть так и не удалось, так как их встречи проходят в полнейшей секретности. О том, что между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком снова что-то есть, говорят уже давно. Между тем, приближенные к экс-влюбленным источники, говорят о том, что между ними только дружба и больше ничего.

Однако почти в один и тот же период певица ушла от своего жениха, бывшего бейсболиста Алекса Родригеса, расторгнув помолвку спустя два года после обручения. Бен в свою очередь расстался с актрисой Анной де Армас, с которой встречался несколько лет.

В отношениях Бен Аффлек и Дженнифер Лопес состояли почти 20 лет назад. Они сошлись в 2002 году после того, как артистка развелась со своим вторым супругом, актером Крисом Джаддом. Бен и Джейн стали одной из самых любимых пар кинематографа и им даже дали прозвище "Беннифер". Спустя два года пара объявила о расставании, расторгнув помолвку. В итоге Аффлек женился на актрисе Дженнифер Гарнер, а Лопес – на певце Марке Энтони.

Напомним, Дженнифер Лопес сообщила фанатам прекрасные новости после расставания с женихом.