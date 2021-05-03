Дженнифер Лопес заметили на свидании с бывшим женихом, и это не Алекс Родригес

Дженнифер Лопес подумывает вернуться к бывшему жениху. И это не Алекс Родригес. Пресса утверждает, что артистка уже несколько раз приглашала в свой дом Бена Аффлека, с которым разорвала помолвку в 2004 году.

Дженнифер Лопес тайком встречается с бывшим женихом после расставания с Родригесом

По информации издания Page Six, 48-летний актер фильма "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" за последнюю неделю несколько раз бывал в доме у своей бывшей. Журналисты сообщают, что Бена подбирает охрана Джей Ло на ее белом внедорожнике Escalade в установленном месте, и доставляет его в особняк артистки.

Вместе пару папарацци запечатлеть так и не удалось, так как их встречи проходят в полнейшей секретности. О том, что между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком снова что-то есть, говорят уже давно. Между тем, приближенные к экс-влюбленным источники, говорят о том, что между ними только дружба и больше ничего.

Дженнифер Лопес тайком встречается с бывшим женихом после расставания с Родригесом

Однако почти в один и тот же период певица ушла от своего жениха, бывшего бейсболиста Алекса Родригеса, расторгнув помолвку спустя два года после обручения. Бен в свою очередь расстался с актрисой Анной де Армас, с которой встречался несколько лет.

Дженнифер Лопес тайком встречается с бывшим женихом после расставания с Родригесом

В отношениях Бен Аффлек и Дженнифер Лопес состояли почти 20 лет назад. Они сошлись в 2002 году после того, как артистка развелась со своим вторым супругом, актером Крисом Джаддом. Бен и Джейн стали одной из самых любимых пар кинематографа и им даже дали прозвище "Беннифер". Спустя два года пара объявила о расставании, расторгнув помолвку. В итоге Аффлек женился на актрисе Дженнифер Гарнер, а Лопес – на певце Марке Энтони.

Дженнифер Лопес тайком встречается с бывшим женихом после расставания с Родригесом

Напомним, Дженнифер Лопес сообщила фанатам прекрасные новости после расставания с женихом.


Анастасия Березовская, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Полиция задержала мужчину, который убил и расчленил своего знакомогоПолиция задержала мужчину, который убил и расчленил своего знакомого
КГГА опубликовала карантинные ограничения, которые будут действовать в Киеве с 1 маяКГГА опубликовала карантинные ограничения, которые будут действовать в Киеве с 1 мая
Полиция установила личность злоумышленника, застрелившего мужчину в ДнепреПолиция установила личность злоумышленника, застрелившего мужчину в Днепре
В Киеве откроют парк динозавровВ Киеве откроют парк динозавров
На киевлянина завели дело за убийство его псом другой собакиНа киевлянина завели дело за убийство его псом другой собаки
Блок рекламы


Похожие новости
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес официально расторгли помолвкуДженнифер Лопес и Алекс Родригес официально расторгли помолвку
Дженнифер Энистон станет мамой летом 2021 годаДженнифер Энистон станет мамой летом 2021 года
Дженнифер Лопес сняла обручальное кольцоДженнифер Лопес сняла обручальное кольцо
Александр Пономарев рассказал, почему не пишет новые песниАлександр Пономарев рассказал, почему не пишет новые песни
Киевский фотограф Алексей Иванов умер от коронавирусаКиевский фотограф Алексей Иванов умер от коронавируса
На территории Александровской больницы в Киеве произошел пожарНа территории Александровской больницы в Киеве произошел пожар
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес встретились после новостей о расставанииДженнифер Лопес и Алекс Родригес встретились после новостей о расставании
"Минера" киевского моста Метро Алексея Белько отправили на принудительное лечение"Минера" киевского моста Метро Алексея Белько отправили на принудительное лечение
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес рассталисьДженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались
Умер солист Одесской оперы Алексей РепчинскийУмер солист Одесской оперы Алексей Репчинский
Последние новости
Подгружаем последние новости