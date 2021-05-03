Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новое фото дочери в честь ее дня рождения

Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новую фотографию своей единственной дочери. Принцессе Шарлотте 2 мая исполнилось шесть лет. Публика активно обсуждает, на кого же похожа наследница королевского престола.

В официальном аккаунте королевской семьи в Инстаграм появился новый официальный портрет, на котором запечатлена очаровательная девочка – дочь герцога и герцогини Кембриджских. Снимок сделан ранее на прошлой неделе в Норфолке лично Кейт Миддлтон. Жена принца Уильяма старается лично делать фотографии своей семьи в самые важные моменты их жизни. Почти все фотоснимки их детей были сделаны Ее Высочеством.

На фото 6-летняя Шарлотта запечатлена с распущенными волосами и широкой улыбкой. На ней надето очаровательное платье в цветочный принт с розовыми пуговками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keeping up with The Duchess (@katemidleton1)

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям показали милое домашнее видео с участием своих детей.