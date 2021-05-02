В Украине в ночных и утренних богослужениях на Пасху приняли участие более 740 тыс. граждан

Фото: Национальная полиция Facebook

Украине в ночных и утренних богослужениях на Пасху приняли участие около 743 000 человек. Богослужение прошли спокойно, сообщила в Facebook Национальная полиция.

"На территории государства в ночь с 1 на 2 мая прошли мероприятия по случаю празднования Пасхи. В общем пасхальные богослужения проводились в более, чем 12 000 храмах во всех регионах государства. Публичную безопасность и порядок обеспечивали более 30 000 полицейских, военнослужащих Национальной гвардии Украины, курсантов ведомственных учреждений МВД и работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

Полиция отметила, что большинство граждан придерживались карантина. Впрочем, в милицию поступило 35 сообщений о возможных нарушениях. Больше всего сообщений - 7 - поступило на Киевщине.

"Больше всего зафиксированных нарушений - связанных с несоблюдением верующими дистанции или отсутствием защитных масок - 16, 8 - конфликты во время проведения религиозных служб, 5 - события, связанные со священнослужителями, 4 - другие административные правонарушения, 1 - хулиганство и прочее. В результате составлено 5 административных протоколов", - добавили правоохранители.

В прошлом году в храмах святили куличи и пасхальные яйца около 130 000 человек, то есть почти в семь раз меньше, чем в этом году.

Напомним, что это уже вторая Пасха, которую восточные христиане празднуют в условиях пандемии ковида. В Украине освящения этого года происходили как в храмах и возле них, так и в режиме онлайн. В прошлом году к Пасхе власти разработали проект, призванный привлечь как можно больше верующих к празднованию Пасхи дома. Также действовали строгие ограничения на посещение храмов.