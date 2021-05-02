В США во время стрельбы в казино погибли два человека

По версии полиции, нападавший имел конкретную цель, но этого человека на месте не было, поэтому он стрелял в его друзей и коллег.

В Висконсине в ресторане казино Oneida в казино Radisson преступник застрелил двух человек и серьезно ранил третьего. Нападавший был убит полицией, сообщает Associated Press.

По версии полиции, преступник преследовал конкретную цель, а не стрелял по случайным людям.

"Он нацелился на конкретную жертву, которая не присутствовала, поэтому он, похоже, решил все же застрелить некоторых друзей и коллег жертвы", - сообщил лейтенант шерифа округа Браун Кевин Павлак.

Он добавил, что пока неизвестно, работал ли нападавший когда-то в этом ресторане, но "похоже, что он имел какие-то отношения, связанные с работой".

Очевидцы сообщали о 20-30 выстрелах в ресторане.

Это 14-я стрельба в Штатах за последнюю неделю.