В США во время стрельбы в казино погибли два человека

По версии полиции, нападавший имел конкретную цель, но этого человека на месте не было, поэтому он стрелял в его друзей и коллег.

В США во время стрельбы в казино погибли два человека
Фото: ABC News

В Висконсине в ресторане казино Oneida в казино Radisson преступник застрелил двух человек и серьезно ранил третьего. Нападавший был убит полицией, сообщает Associated Press.

По версии полиции, преступник преследовал конкретную цель, а не стрелял по случайным людям.

"Он нацелился на конкретную жертву, которая не присутствовала, поэтому он, похоже, решил все же застрелить некоторых друзей и коллег жертвы", - сообщил лейтенант шерифа округа Браун Кевин Павлак.

Он добавил, что пока неизвестно, работал ли нападавший когда-то в этом ресторане, но "похоже, что он имел какие-то отношения, связанные с работой".

Очевидцы сообщали о 20-30 выстрелах в ресторане.

Это 14-я стрельба в Штатах за последнюю неделю.

Напомним, что рост количества случаев вооруженных инцидентов участился на фоне выхода США из карантина. Во время дистанционного обучения и других ограничений количество массовых убийств в Штатах упало. Однако за последние месяцы такие случаи появились снова: 15 марта в Атланте восемь человек погибли во время нападений на азиатские спа-салоны, 10 человек были убиты в супермаркете Колорадо 22 марта.

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