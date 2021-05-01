В Киеве во время локдауна обнаружили 10 тысяч нарушений правил карантина

Ограничения "красной" зоны в Киеве действовали 42 дня.

В Киеве во время локдауна обнаружили 10 тысяч нарушений правил карантина

В Киеве во время локдауна с 20 марта по 30 апреля обнаружили 10 тысяч нарушений правил карантина.

Об этом сообщила полиция Киева.

В течение этого времени полицейские составили 10 562 административных протокола по статье 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей).

"Правоохранители круглосуточно осуществляли проверку объектов хозяйственной деятельности, соблюдения карантинных требований пассажирами общественного транспорта и патрулировали места отдыха. В результате за время усиления карантинных требований полицейские всего составили 10 562 административных материала. Из них 957 на должностных лиц субъектов хозяйствования по части 1 статьи 44-3 КУоАП, в частности это - развлекательные заведения, ночные клубы и рестораны. На граждан за период "красного" уровня эпидемической опасности составлены 474 административных протокола по части 1 статьи 44-3. Кроме этого по ч. 2 ст. 44- 3 КоАП в отношении граждан вынесено 9 131 постановление", - рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Напомним, что карантинные ограничения "красного" уровня в Киеве действовали с 20 марта. С 5 апреля их еще больше усилили - город решил ограничить работу общественного транспорта и закрыть детские сады и начальную школу.

Локдаун сначала вводили до 16 апреля включительно, но позже продлили до 30 апреля.

С 1 мая в Киеве действуют карантинные ограничения "оранжевого" уровня, хотя город находится в "желтой" зоне.

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