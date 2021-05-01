В Индии зафиксировали мировой антирекорд по количеству больных ковидом в сутки

В пятницу, 30 апреля, в стране коронавирус выявили у 401 993 человек.

В пятницу, 30 апреля, количество выявленных в Индии новых случаев коронавируса достигло 401 993.

Об этом пишет Немецкая волна со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Таким образом, Индия стала первой страной в мире, где суточное количество выявленных новых заражений коронавируса превысило 400 000. Также за сутки в Индии умерло 3 523 человека, у которых был подтвержден ковид.

Общее количество инфицированных коронавирусом от начала пандемии COVID-19 в стране достигло 19,2 миллиона человек. Всего в Индии умерло почти 212 000 инфицированных коронавирусом людей, хотя эксперты уверены в том, что настоящая цифра жертв коронавируса намного выше.

Фото: ЕРА/UPG

В последние дни страна стала крупнейшим центром распространения коронавируса в мире. Только с начала апреля в Индии выявили около семи миллионов новых заражений. При этом в стране почти ежедневно бьется рекорд количества заражений. Для сравнения, за минувшую субботу, 24 апреля, в стране было зафиксировано почти 350 000 случаев COVID-19, и это тогда было рекордным.

Причиной стремительного распространения болезни в стране является новый, опасный вариант коронавируса B.1.617, который сформировался на ее территории.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Из-за нового варианта коронавируса и стремительного распространения болезни Германия и другие европейские государства существенно ограничивают въезд из Индии, позволяя прибывать только людям, имеющим вид на жительство в этих странах. Со 2 мая въезд из Индии запретила и Украина.

Напомним, МОЗ Израиля выявило 41 случай индийского штамма коронавируса, в частности четыре - у людей, которые привиты против COVID-19. Новый штамм состоит из двух мутаций белка, что может сделать его более устойчивым к вакцинам от COVID-19.