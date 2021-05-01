Праздничные богослужения могут посетить более миллиона верующих, порядок будут обеспечивать 29 тыс. правоохранителей

Службы будут проводиться в почти 14 тысячах храмах.

Праздничные богослужения могут посетить более миллиона верующих, порядок будут обеспечивать 29 тыс. правоохранителей

Праздничные богослужения по случаю празднования Пасхи могут посетить более миллиона верующих.

Об этом сообщили в Управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

По предварительной информации, праздничные богослужения будут проводиться в почти 14 тысячах храмах.

Публичную безопасность и порядок граждан будут обеспечивать более 29 тысяч правоохранителей: 21,1 тыс. полицейских, 1,6 тысячи военнослужащих НГУ, 1,4 тыс. курсантов заведений МВД, а также работники ГСЧС.

Они будут находиться вблизи культовых сооружений, а также следить за безопасностью на дорогах и возле мест отдыха граждан.

Правоохранители, которые заступают на службу в праздничные дни, будут не только следить за порядком, но и контролировать соблюдение карантина. При этом они будут проводить, в первую очередь, разъяснительную работу, а в случае игнорирования замечаний - привлекать нарушителей к административной или уголовной ответственности.

"Поэтому полицейские призывают граждан соблюдать карантин, в частности, социальную дистанцию и использование средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

Добавим, накануне пасхальных праздников во всех регионах государства правоохранители провели встречи с руководителями епархий и храмов и напомнили им о соблюдении карантинных ограничений во время религиозных служб.

Напомним, Церковь просит мирян придерживаться дистанции и обязательно надевать маски.

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