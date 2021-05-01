Праздничные богослужения могут посетить более миллиона верующих, порядок будут обеспечивать 29 тыс. правоохранителей

Службы будут проводиться в почти 14 тысячах храмах.

Праздничные богослужения по случаю празднования Пасхи могут посетить более миллиона верующих.

Об этом сообщили в Управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

По предварительной информации, праздничные богослужения будут проводиться в почти 14 тысячах храмах.

Публичную безопасность и порядок граждан будут обеспечивать более 29 тысяч правоохранителей: 21,1 тыс. полицейских, 1,6 тысячи военнослужащих НГУ, 1,4 тыс. курсантов заведений МВД , а также работники ГСЧС.

Они будут находиться вблизи культовых сооружений, а также следить за безопасностью на дорогах и возле мест отдыха граждан.

Правоохранители, которые заступают на службу в праздничные дни, будут не только следить за порядком, но и контролировать соблюдение карантина. При этом они будут проводить, в первую очередь, разъяснительную работу, а в случае игнорирования замечаний - привлекать нарушителей к административной или уголовной ответственности.

"Поэтому полицейские призывают граждан соблюдать карантин, в частности, социальную дистанцию и использование средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

Добавим, накануне пасхальных праздников во всех регионах государства правоохранители провели встречи с руководителями епархий и храмов и напомнили им о соблюдении карантинных ограничений во время религиозных служб.

Напомним, Церковь просит мирян придерживаться дистанции и обязательно надевать маски.