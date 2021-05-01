За сутки в Украине - 8 549 новых случаев коронавируса
Летальных случаев – 351.
За прошедшие сутки, 30 апреля, в Украине зафиксировано 8 549 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 374 ребенка и 145 медработников.
Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.
Летальных случаев - 351.
Также за минувшие сутки госпитализированы 3 051 человек, выписаны из больниц - 4 096 человек, выздоровело - 14 956 человек.
За сутки совершено 83 336 тестирований: методом ПЦР - 37 455, методом ИФА - 13 016, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 32 865.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (671), Днепропетровской (745), Харьковской (730), Донецкой (570) и Черкасской (537) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 671 случай;
Винницкая область - 196 случаев;
Волынская область - 185 случаев;
Днепропетровская область - 745 случаев;
Донецкая область - 570 случаев;
Житомирская область - 218 случаев;
Закарпатская область - 129 случаев;
Запорожская область - 405 случаев;
Ивано-Франковская область - 131 случай;
Киевская область - 433 случая;
Кировоградская область - 173 случая;
Луганская область - 157 случаев;
Львовская область - 448 случаев;
Николаевская область - 245 случаев;
Одесская область - 454 случая;
Полтавская область - 385 случаев;
Ровенская область - 291 случай;
Сумская область - 188 случаев;
Тернопольская область - 200 случаев;
Харьковская область - 730 случаев;
Херсонская область - 187 случаев;
Хмельницкая область - 446 случаев;
Черкасская область - 537 случаев;
Черновицкая область - 98 случаев;
Черниговская область - 327 случаев.
За все время пандемии в Украине заболело 2 078 086 человек, выздоровело - 1 670 481, летальных случаев - 44 436 и проведено ПЦР-тестов - 9 456 234.
Напомним, в четверг, 29 апреля, в Украине провели 41 388 ПЦР-тестирований и выявили 10 072 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки госпитализированы 3 117 человек, выписаны 20 192 пациента, 307 больных с ковидом умерли.