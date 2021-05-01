За сутки в Украине - 8 549 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки, 30 апреля, в Украине зафиксировано 8 549 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 374 ребенка и 145 медработников.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Летальных случаев - 351.

Также за минувшие сутки госпитализированы 3 051 человек, выписаны из больниц - 4 096 человек, выздоровело - 14 956 человек.

За сутки совершено 83 336 тестирований: методом ПЦР - 37 455, методом ИФА - 13 016, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 32 865.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (671), Днепропетровской (745), Харьковской (730), Донецкой (570) и Черкасской (537) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 671 случай;

Винницкая область - 196 случаев;

Волынская область - 185 случаев;

Днепропетровская область - 745 случаев;

Донецкая область - 570 случаев;

Житомирская область - 218 случаев;

Закарпатская область - 129 случаев;

Запорожская область - 405 случаев;

Ивано-Франковская область - 131 случай;

Киевская область - 433 случая;

Кировоградская область - 173 случая;

Луганская область - 157 случаев;

Львовская область - 448 случаев;

Николаевская область - 245 случаев;

Одесская область - 454 случая;

Полтавская область - 385 случаев;

Ровенская область - 291 случай;

Сумская область - 188 случаев;

Тернопольская область - 200 случаев;

Харьковская область - 730 случаев;

Херсонская область - 187 случаев;

Хмельницкая область - 446 случаев;

Черкасская область - 537 случаев;

Черновицкая область - 98 случаев;

Черниговская область - 327 случаев.

За все время пандемии в Украине заболело 2 078 086 человек, выздоровело - 1 670 481, летальных случаев - 44 436 и проведено ПЦР-тестов - 9 456 234.

Напомним, в четверг, 29 апреля, в Украине провели 41 388 ПЦР-тестирований и выявили 10 072 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки госпитализированы 3 117 человек, выписаны 20 192 пациента, 307 больных с ковидом умерли.