Оля Полякова рассказала, что Меладзе предлагал ей интим ради карьеры - поддержала Лорак

Оля Полякова решила поддержать свою коллегу Ани Лорак, которая недавно рассказала, как продюсер Константин Меладзе предлагал ей устроить свою карьеру. Полякова призналась, что и с ней было подобное: продюсер ей также предлагал интим в обмен на успешное продвижение в шоу-бизнесе.

Свое признание Оля Полякова записала на видео и выложила в Instagram.

Полякова говорит, что после признания о домогательствах Меладзе на Лорак ополчились многочисленные хейтеры. Некоторые считают его клеветой на известного человека. А большинство убеждено что, если что-то и было, то об этом стоит молчать. Дескать, такие признания больше унижают саму женщину, чем мужчину, который предлагал ей интим.

Оля Полякова говорит, что безоговорочно верит в то, что Ани Лорак сказала правду.

"Только потому, что я сама получала такое предложение от этого же человека. Может быть, конечно, это повезло только нам или не повезло с Ани получить подобное предложение. Мы об этом никогда не узнаем, потому что об этом принято молчать, это принято замалчивать. И вообще тема харрасмента в нашем обществе не читается чем-то порицаемым. Это такая себе норма. Ну, предложил мужчина женщине интим за какие-то продвижения. Ну молодец", - говорит Полякова.

Певица также обращается к своим коллегам по цеху и просит их не порицать Ани Лорак за ее признание, а поддержать ее. Ибо с подобным сталкивались очень многие, однако далеко не всем хватило мужества сказать об этом во всеуслышание. А поднимать эту тему нужно, убеждена Полякова, ибо такие случаи далеко не единичны ни в шоу-бизнесе, ни в других сферах жизни. Из-за этого в обществе бытует мнение, что женщина не способна сделать карьеру иначе, кроме как через постель. Впрочем, во многих случаях это так и есть. Из-за этого многие умные и талантливые девушки оказываются "за бортом" и не могут реализовать себя как профессионалы. Ибо, несмотря на прописанное в законе равенство полов, в нашем обществе царят патриархальные устои, причем, в их худшем проявлении.

"Ты ничего никому не должна, - обращается Полякова к Ани Лорак. - Ты просто имеешь право сказать правду. А правда эта должна звучать. Потому что, умалчивая, мы поощряем такое поведение мужчин. Мы будем вновь и вновь получать эти непристойные предложения за продвижение по карьере. За то, чтобы остаться на работе, за то, чтобы иметь возможность получать зарплату".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Напомним, брат Константина Меладзе Валерий считает, что признание Ани Лорак – ложь, придуманная журналистами. Видимо тот факт, что это признание прозвучало из уст самой Ани Лорак, а не третьего лица, знаменитого певца нисколько не смущает.