В Харькове мужчина устроил стрельбу в очереди в буфет

В результате происшествия травмы получили два человека.

В Индустриальном районе Харькова мужчина устроил стрельбу из-за ссоры в очереди в буфет.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"30 апреля около 15:44 в отдел полиции №1 ХРУП №2 поступило сообщение о стрельбе на проспекте Архитектора Алешина. По адресу выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что в очереди в буфет, работающий на вынос, между гражданами возник словесный конфликт, в ходе которого 34-летний мужчина достал спецсредство для отстрела резиновых пуль и осуществил несколько выстрелов в сторону 30 и 39-летних мужчин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее в центре Днепра неизвестный в маске вплотную расстрелял внедорожник “Land Cruiser 200" и убил человека.