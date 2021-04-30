В "Борисполе" задержали наркокурьера с килограммом кокаина в желудке

В аэропорту "Борисполь" задержали наркокурьера-"глотателя", который пытался ввезти на территорию Украины более 1 кг кокаина в желудке.

Об этом сообщается на сайте Гостаможслужбы.

Иностранец для прохождения таможенного контроля самостоятельно выбрал "зеленый коридор", чем гарантировал, что не перемещает запрещенных товаров. Однако таможенники предупредили гражданина о возможности применения к нему исключительной формы таможенного контроля - личного досмотра. Пассажир продолжал настаивать, не везет ничего запрещенного.

После этого таможенники с привлечением медицинского работника провели личный досмотр мужчины. При проведении компьютерной томографии оказалось, что в его брюшной полости находится 91 овальная капсула с неизвестным веществом.

Фото: customs.gov.ua

"Внутри выявленных капсул, извлечение которых происходило медикаментозным путем в течение почти суток (19 часов), находилось порошкообразное вещество белого цвета общим весом брутто 1070,29 г. Согласно проведенному экспресс-анализу наркотических веществ, изъятый порошок содержит в своем составе кокаин", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Днепре изъяли крупнейшую партию амфетамина в истории Украины.