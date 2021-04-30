В Киеве разоблачили схему подделки результатов ПЦР-тестов с внесением недостоверных данных в приложение "Дій вдома"

В Киеве разоблачили схему подделки результатов ПЦР-тестов с внесением недостоверных данных в приложение "Дій вдома"
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В Киеве разоблачили схему подделки результатов ПЦР-тестов на COVID-19. По данным следствия, группа лиц, вступив в сговор с персоналом нескольких частных медицинских учреждений, подделывала результаты тестов и вносила недостоверную информацию в приложение "Дій вдома".

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Установлено, что организаторы схемы разместили рекламу на онлайн-ресурсах об организации выдачи срочных справок с отрицательными результатами тестов. Такая "услуга" предлагалась гражданам, вернувшимся из-за границы для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции.

Стоимость справок колебалась до 1 тыс грн в зависимости от срочности выдачи.

"Задокументировано изготовление поддельных справок о результатах проведения ПЦР-тестов в четырех киевских частных лабораториях одной коммерческой структуры. Предварительно установлены несколько сотен граждан, сдававших тесты в этих клиниках. Также зафиксировано, что персонал лабораторий вносил сфальсифицированные данные в мобильное приложение «Дій вдома». В рамках следствия проведены обыски, в ходе которых изъяты документы и другие вещественные доказательства. Следственные действия продолжаются", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Напомним, в Ровенской области владелица турагентства выдавала клиентам фальшивые справки об отсутствии ковида для выезда за границу.

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