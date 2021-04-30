В столице самый высокий в Украине показатель тестирования на коронавирус, - Кличко

Бесплатно сдать тест можно в 71 пункте тестирования.

В столице самый высокий в Украине показатель тестирования на коронавирус, - Кличко

В Киеве самый высокий в стране показатель тестирования на коронавирус. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

«Хочу отметить, что Киев остается первым по уровню тестирования на COVID-19 в Украине. Сегодня этот показатель в столице - более 400 тестов на 100 тысяч населения. Еще раз напомню, что процедура тестирования проста и доступна для всех, кому она необходима», - сказал Кличко.

Он отметил, что по направлению врача можно бесплатно сдать тест в 71 пункте тестирования.

Кличко также сообщил, что мобильные бригады продолжают забирать материал для тестирования на дому у пациентов, которые в этом нуждаются.

«Также медицинские бригады продолжают забирать биоматериал для тестирования на COVID-19 у пациентов дома. В частности, у людей с инвалидностью и пожилых людей. Только на прошлой неделе медики выезжали к более 1 020 пациентам», - отметил Виталий Кличко.

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