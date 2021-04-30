В Киеве откроют парк динозавров

В Киеве готов к открытию самый большой в Украине парк динозавров. Окунуться в атмосферу Юрского периода, где реалистичные экспонаты находятся в максимально приближенным к реальным условиях, можно будет на территории Гидропарка.

В Киеве на Пасху откроют самый большой в Украине парк динозавров

Огромный парк динозавров в киевском Гидропарке впервые откроет свои двери для посетителей в воскресенье, 2 мая 2021 года, когда православные христиане Украины будут отмечать Пасху. Об открытии новой локации сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.

"Посетителей ждут более 100 роботизированных фигур динозавров реальных размеров, насекомые-гиганты и многое другое", – заинтриговал киевлян и гостей столицы заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

В Киеве на Пасху откроют самый большой в Украине парк динозавров

Представитель КГГА отметил, что со 2 мая начнет работать только первая очередь парка, посетители смогут увидеть роботизированных животных: огромных насекомых и динозавров ледникового периода. Экспозиции и тематические зоны были тщательно разработаны под каждую фигуру.

Этот Дино-парк уже побывал в Харькове, Днепре, Буковеле и Виннице. Теперь в Киеве откроют самый крупный парк общей площадью около полутора гектар с новыми фигурами доисторических существ и увлекательными сюжетами, также организаторы для удобства посетителей создали пешеходные зоны и обновили дорожное покрытие.


Шевченко Лилия, Тудей

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