В Киеве откроют парк динозавров

В Киеве готов к открытию самый большой в Украине парк динозавров. Окунуться в атмосферу Юрского периода, где реалистичные экспонаты находятся в максимально приближенным к реальным условиях, можно будет на территории Гидропарка.

Огромный парк динозавров в киевском Гидропарке впервые откроет свои двери для посетителей в воскресенье, 2 мая 2021 года, когда православные христиане Украины будут отмечать Пасху. Об открытии новой локации сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.

"Посетителей ждут более 100 роботизированных фигур динозавров реальных размеров, насекомые-гиганты и многое другое", – заинтриговал киевлян и гостей столицы заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

Представитель КГГА отметил, что со 2 мая начнет работать только первая очередь парка, посетители смогут увидеть роботизированных животных: огромных насекомых и динозавров ледникового периода. Экспозиции и тематические зоны были тщательно разработаны под каждую фигуру.