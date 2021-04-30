Вакцинироваться от коронавируса можно без декларации, - Ляшко

В Минздраве просят жаловаться на их горячую линию в случае отказа в вакцинации.

Вакцинироваться от коронавируса можно без декларации, - Ляшко
Фото: Макс Требухов

Для того, чтоб вакцинироваться от коронавируса, не обязательно иметь подписанную в этом медицинском учреждении декларацию. Но в некоторых медицинских учреждениях людям отказывают, если декларация подписана в другом месте.

О таких случаях в медицинских учреждениях Киева LB.ua сообщили читатели. В частности, речь шла об отказе в вакцинации в КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №3 Дарницкого района г. Киева".

LB.ua обратился за комментарием к заместителю министра здравоохранения, главному санитарному врачу Виктору Ляшко. Он ответил, что вакцинироваться можно вообще без декларации.

"Первое: отсутствие декларации не является основанием для отказа в проведении прививки, второе: записаться на вакцинацию можно в удобном для вас пункте прививки, прививаться можно не обязательно там, где заключена декларация с семейным врачом, таких запретов не существует. Если случаются отказы в проведении прививок именно из-за декларации, прошу сообщать об этом в контакт-центр Минздрава 0800 60 20 19, и мы рассмотрим каждое такое обращение", - говорит Виктор Ляшко.

И добавляет: "Для того, чтобы вакцинироваться от COVID-19, прежде всего нужно желание человека, а не декларация с определенным врачом. Согласно алгоритмов МЗ, для того, чтобы вакцинироваться, нужно внести данные человека в электронную систему здравоохранения. Если у вас уже подписана декларация с семейным врачом, соответственно, и данные ваши уже есть в системе. Если отсутствует, то на вакцинацию с собой необходимо взять паспорт и идентификационный код, и врач внесет ваши данные в систему".

Напомним, сейчас в Украине проходит широкомасштабная прививочная кампания препаратом AstraZeneka производства Кореи. Попасть на прививку могут все желающие, независимо от возраста и принадлежности к группе риска. За последние сутки вакцинировали 73 376 человек.

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