Из Украины выдворили "вора в законе" Миндию Гальского

Его задержали в Харькове больше года назад.

Фото: npu.gov.ua

В четверг, 29 апреля, из Украины принудительно выдворили "вора в законе" Миндию Гальского (настоящая фамилия - Шеклашвили), которого полиция задержала в Харькове еще в начале декабря 2019 года.

"«Вор в законе» по кличке «Миндия Гальский» незаконно попал в Украину из РоSSийской Федерации и намеревался встретиться с представителями преступного мира, чтобы определиться с направлениями будущей «деятельности» и установить свое преступное влияние", - говорится на сайте полиции.

Вместе с ним из Украины выдворили 42-летнего "криминального авторитета", осужденного в РоSSии за совершение особо тяжких преступлений. Его задержали в январе 2020 года в Закарпатской области при попытке незаконного пересечения границы.

Все это время они находились в пунктах временного пребывания нелегалов.

Вчера их выдворили в РоSSию с запретом въезда в Украину сроком на пять лет.

Напомним, что в июне 2020 года Верховная Рада включила в Уголовный кодекс понятие "вор в законе" и "сходка". "Вором в законе" считается человек, который благодаря авторитету, другим личным качествам или возможностям осуществляет преступное влияние.

Миндию Гальского задержали еще до вступления в силу этого закона.

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