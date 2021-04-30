В тернопольском "Окне жизни" оставили трех младенцев за два дня

Дети здоровы.

В тернопольском "Окне жизни" оставили трех младенцев за два дня

Около 17:00 29 апреля в "Окне жизни", в помещении Тернопольской горбольницы №2, оставили двух младенцев - мальчика и девочку. Днем ранее там оставили новорожденного мальчика, пишет местное издание "20 хвилин".

"Малыши доношенные, вес 2300 и 2900 г. Они новорожденные. По результатам предварительного осмотра, патологий у детей не выявили", - рассказала изданию медицинский директор больницы Ольга Сидорчук.

В больнице говорят, что оба малыша были в комбинезончиках из секонд-хенда. Пуповина перевязана подручными средствами, а не клипсами. Что позволяет предположить, что мама рожала вне медучреждения. Вероятно, дома.

Позавчера утром в тернопольское "Окно жизни" подбросили мальчика. Ребенку было около двух недель. Оставивший младенца позаботился о нем: у малыша был пакет с вещами и всем необходимым.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В центре Днепра расстреляли внедорожник, убит мужчинаВ центре Днепра расстреляли внедорожник, убит мужчина
В Киеве полиция продолжает прекращать работу клубов и ресторанов, которые работают, несмотря на карантинВ Киеве полиция продолжает прекращать работу клубов и ресторанов, которые работают, несмотря на карантин
Полиция установила личность злоумышленника, застрелившего мужчину в ДнепреПолиция установила личность злоумышленника, застрелившего мужчину в Днепре
Епифаний о богослужении на Пасху: "Соблюдать дистанцию и обязательно надевать маски"Епифаний о богослужении на Пасху: "Соблюдать дистанцию и обязательно надевать маски"
От ковида привились еще 4 531 украинецОт ковида привились еще 4 531 украинец
Блок рекламы


Похожие новости
В Одесской области в колодце обнаружили тела трех мужчин и женщиныВ Одесской области в колодце обнаружили тела трех мужчин и женщины
Полицейские составили 250 админпостановлений на киевлян за посещение развлекательных заведений во время карантинаПолицейские составили 250 админпостановлений на киевлян за посещение развлекательных заведений во время карантина
На Львовщине в горах искали трех туристовНа Львовщине в горах искали трех туристов
В Польше трех украинцев задержали за подделку документов более тысячи иностранцевВ Польше трех украинцев задержали за подделку документов более тысячи иностранцев
Тина Кароль нарвалась на хейтеров из-за трех участников в своей команде Голос країниТина Кароль нарвалась на хейтеров из-за трех участников в своей команде Голос країни
В Одессе произошел обвал в трехэтажном домеВ Одессе произошел обвал в трехэтажном доме
В РоSSии взрывом полностью разрушен трехэтажный торговый центр, охранник выжилВ РоSSии взрывом полностью разрушен трехэтажный торговый центр, охранник выжил
Старшая школа в Украине станет трехлетней: школьники будут учиться 12 летСтаршая школа в Украине станет трехлетней: школьники будут учиться 12 лет
Житель Доманевки отрезал отцу нос, губы и пенис и ранил трех полицейских при задержанииЖитель Доманевки отрезал отцу нос, губы и пенис и ранил трех полицейских при задержании
Найдены тела трех погибших моряков с сухогруза ArvinНайдены тела трех погибших моряков с сухогруза Arvin
Последние новости
Подгружаем последние новости