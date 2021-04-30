В тернопольском "Окне жизни" оставили трех младенцев за два дня

Около 17:00 29 апреля в "Окне жизни", в помещении Тернопольской горбольницы №2, оставили двух младенцев - мальчика и девочку. Днем ранее там оставили новорожденного мальчика, пишет местное издание "20 хвилин".

"Малыши доношенные, вес 2300 и 2900 г. Они новорожденные. По результатам предварительного осмотра, патологий у детей не выявили", - рассказала изданию медицинский директор больницы Ольга Сидорчук.

В больнице говорят, что оба малыша были в комбинезончиках из секонд-хенда. Пуповина перевязана подручными средствами, а не клипсами. Что позволяет предположить, что мама рожала вне медучреждения. Вероятно, дома.

Позавчера утром в тернопольское "Окно жизни" подбросили мальчика. Ребенку было около двух недель. Оставивший младенца позаботился о нем: у малыша был пакет с вещами и всем необходимым.