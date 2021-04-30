На Херсонщине запретили пикники в лесах на майские праздники

Соблюдение запрета будут проверять рейдовые группы из числа сотрудников полиции и лесхозов

На Херсонщине запретили пикники в лесах на майские праздники
Фото: relax.com.ua

В лесах Херсонской области запретили собираться на пикники в ближайшие праздничные выходные для предотвращения новых вспышек коронавирусной болезни.

Такое решение приняла областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, сообщает Херсон online.

Соблюдение запрета будут проверять рейдовые группы из числа сотрудников полиции и лесхозов, которые в случае выявления нарушений будут составлять административные протоколы.

"Уже с сегодняшнего дня (29 апреля) COVID-патрули не реже пяти раз в день будут наведываться и на ТРЦ "Фабрика" в Херсоне. Посетителей, которые не соблюдают масочный режим и социальную дистанцию, также будут штрафовать", - сказал заместитель главы региональной комиссии по ТЭБ и ЧС Вадим Чабан.

Накануне мониторинг заразившихся коронавирусом в Херсоне в течение одного дня показал, что из 120 человек c положительным результатом ПЦР-теста 45 - те, кто вернулся с отдыха в Египте и Турции.

"Поэтому комиссия обращается к главам территориальных общин, чтобы те рекомендовали землякам пока отложить подобные выезды из-за высокого риска заражения", - добавил Вадим Чабан.

По данным МОЗ, Херсонщина находится в "желтой" карантинной зоне.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В центре Днепра расстреляли внедорожник, убит мужчинаВ центре Днепра расстреляли внедорожник, убит мужчина
В Киеве полиция продолжает прекращать работу клубов и ресторанов, которые работают, несмотря на карантинВ Киеве полиция продолжает прекращать работу клубов и ресторанов, которые работают, несмотря на карантин
Полиция установила личность злоумышленника, застрелившего мужчину в ДнепреПолиция установила личность злоумышленника, застрелившего мужчину в Днепре
Епифаний о богослужении на Пасху: "Соблюдать дистанцию и обязательно надевать маски"Епифаний о богослужении на Пасху: "Соблюдать дистанцию и обязательно надевать маски"
От ковида привились еще 4 531 украинецОт ковида привились еще 4 531 украинец
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве запретили проводить продуктовые ярмаркиВ Киеве запретили проводить продуктовые ярмарки
На Херсонщине задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве семилетней девочкиНа Херсонщине задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве семилетней девочки
На Херсонщине полицейские обнаружили у мужчины оружие и гранатыНа Херсонщине полицейские обнаружили у мужчины оружие и гранаты
На Херсонщине в пожарах погибли два человекаНа Херсонщине в пожарах погибли два человека
У украинцев будет три длинных уикенда на зимние праздникиУ украинцев будет три длинных уикенда на зимние праздники
В Чаплинке на Херсонщине сгорела новогодняя елкаВ Чаплинке на Херсонщине сгорела новогодняя елка
Полиция может ограничить вход на Софийскую площадь на новогодние праздники, - КрищенкоПолиция может ограничить вход на Софийскую площадь на новогодние праздники, - Крищенко
В Турции запретили курить на улицах из-за коронавирусаВ Турции запретили курить на улицах из-за коронавируса
На Херсонщине двое жителей Луганщины вырастили конопли элитных сортов на $2 млнНа Херсонщине двое жителей Луганщины вырастили конопли элитных сортов на $2 млн
Женщина утопила своего тяжелобольного четырехлетнего сына в Северо-Крымском канале на ХерсонщинеЖенщина утопила своего тяжелобольного четырехлетнего сына в Северо-Крымском канале на Херсонщине
Последние новости
Подгружаем последние новости