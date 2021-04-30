На Херсонщине запретили пикники в лесах на майские праздники

Соблюдение запрета будут проверять рейдовые группы из числа сотрудников полиции и лесхозов

В лесах Херсонской области запретили собираться на пикники в ближайшие праздничные выходные для предотвращения новых вспышек коронавирусной болезни.

Такое решение приняла областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, сообщает Херсон online.

Соблюдение запрета будут проверять рейдовые группы из числа сотрудников полиции и лесхозов, которые в случае выявления нарушений будут составлять административные протоколы.

"Уже с сегодняшнего дня (29 апреля) COVID-патрули не реже пяти раз в день будут наведываться и на ТРЦ "Фабрика" в Херсоне. Посетителей, которые не соблюдают масочный режим и социальную дистанцию, также будут штрафовать", - сказал заместитель главы региональной комиссии по ТЭБ и ЧС Вадим Чабан.

Накануне мониторинг заразившихся коронавирусом в Херсоне в течение одного дня показал, что из 120 человек c положительным результатом ПЦР-теста 45 - те, кто вернулся с отдыха в Египте и Турции.

"Поэтому комиссия обращается к главам территориальных общин, чтобы те рекомендовали землякам пока отложить подобные выезды из-за высокого риска заражения", - добавил Вадим Чабан.

По данным МОЗ, Херсонщина находится в "желтой" карантинной зоне.