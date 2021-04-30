В результате пожара в одесском санатории тяжелые ожоги получил пациент с инвалидностью

Огонь потушили еще до приезда спасателей.

В ночь на 30 апреля в санатории им. Пирогова ("Куяльник") в Одессе произошел пожар. Тяжелые ожоги получил мужчина с инвалидностью, его госпитализировали.

Фото: od.dsns.gov.ua

Как информирует областное управление ГСЧС, сообщение о задымлении в 15-ти этажном корпусе клинического санатория им. Пирогова на ул. Лиманная, 170 поступило в 00:53.

По прибытии на место происшествия спасатели выяснили, что в комнате на втором этаже загорелся матрас, огонь распространился на площадь 2 кв. м. Девять человек со второго этажа санатория были эвакуированы.

Фото: od.dsns.gov.ua

Пожар потушили с помощью четырех огнетушителей сотрудники санатория еще до приезда спасателей.

Пострадавшего 48-летнего мужчину с ожогами рук, туловища и головы в тяжелом состоянии доставили в 10-ю клиническую больницу.

Сообщается, что причиной пожара стала перегрузка напряжения удлинителя. На месте происшествия работали 42 сотрудника ГСЧС и 14 спецмашин.

Ранее в апреле в Долине Ивано-Франковской области произошел пожар в инфекционном отделении райбольницы. Спасатели эвакуировали 37 человек.

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